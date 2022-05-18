«Хайпожоры!»: Агутин разозлился, когда прочитал о своем зарубежном житье-бытье в прессе

Леонид Агутин утверждает, что все это время находился в России.

Про Леонида Агутина в последнее время много написано в прессе. Оказывается, читал эти новости и сам певец. Читал, молчал, потом устал и решил ответить, поскольку многое из опубликованного, по его словам, является неправдой.

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«В тяжелые времена тектонических сдвигов и перемен, всегда найдутся бескомпромиссные хайпожоры, которые воспринимают это время, как свой шанс прославиться, заработать очки, в виде просмотров и лайков. Любым способом», — написал в своем телеграм-канале Агутин.

И, поскольку оправдываться он не желает, считая это дело унизительным. За него это сделали люди, «которые знают его семью», написав в аккаунте для поклонников певца по пунктам, что не так.

Леонида Агутина сильно вывела из себя информация, что он и Анжелика Варум, якобы, давно являются гражданами США. И живут в основном в Майами, лишь наведываясь в Россию на гастроли. Это неправда, заявили представители музыканта.

«Граждане РФ Леонид Агутин и Анжелика Варум большую часть времени живут в России. Здесь живут родители Леонида и мама Анжелики. Леонид сейчас с командой и своим отцом Николаем Петровичем занимаются подготовкой к летнему детскому музыкальному форуму, а Анжелика недавно участвовала в Тотальном диктанте в Музее Москвы при полном зале. Артисты в марте дали серию концертов в городах России», — объяснили знакомые артиста.

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