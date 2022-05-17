Лишила дара речи: Зиверт в одном плаще блеснула прелестями фигуры на красной дорожке «Жары»

Артистка в модном и дерзком образе привлекла к себе внимание.

Юлия Сытник, более известная как Зиверт, уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит выступать на публике. Несколько лет назад артистка всех поразила не только своим голосом, но и стилем. Она не боится экспериментировать.

Певицу уже видели с афро-кудрями и короткой стрижкой, а ее наряды стилисты не раз осыпали комплиментами. Однако в последнее время звезда редко выходила в свет.

17 мая в Москве состоялась долгожданная премия «Жара Music Awards». В Крокусе собралось множество именитых артистов и каждый тщательно выбирал себе наряд для вечера.

Если Лариса Долина выглядела элегантно в белом брючном костюме, то Ольга Бузова показала красоту фигуры в прозрачном наряде. А вот Зиверт решила совместить изысканность и соблазнительность. На красной дорожке она появилась в плаще оверсайз в пол серого цвета. Звезда надела его на голое тело, дополнив сумкой и босоножками.

В время мероприятия артистку пригласили на сцену. Ведущие лишились дара речи. А вот Дима Билан с нежность обнял коллегу. Когда Зиверт шла, то блеснула длинными ногами и свои декольте.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Ее осыпали комплиментами. «Вот как нужно завлекать народ», «Просто слов нет», «До чего роскошная», «Ох, что за девочка», «Ну глаз не оторвать», «В таком надо к парню приходить», «Вроде одета, а как это соблазнительно», — стали писать пользователи Сети.

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