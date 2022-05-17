«Они вообще в другой стране»: Лолита спрятала свою дочь на чужбине после сложной эвакуации из Киева

Недавно Лолита Милявская вывезла наследницу и маму из Украины.

Эти дни, с конца февраля, были не самыми простыми в жизни певицы Лолиты Милявской. Ее мама и дочь проживали в Киеве, где было совсем неспокойно.

больше по теме Вести из Парижа: Литвинова показала редкое фото с Земфирой и пообещала нечто В настоящий момент артистки пребывают в Европе.

В итоге артистке все-таки удалось вывезти своих родных из Украины в Россию. Звезда показала в личном блоге, как проводит время с дочкой Евой, выбравшись с ней кафе. Певица призналась, что чувствует в таких моментах настоящее счастье.

Но, как оказалось, с наследницей Лолита теперь живет отдельно. Она приняла решение спрятать ее и маму за пределами страны.

«У нас разные квартиры. Они вообще в другой стране находятся!» — удивила журналистов Лолита на премии «Жара».

Звезда заявила, что часто общается с ними и не видит смысла жить на одних квадратных метрах, поскольку все равно постоянно гастролирует.

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