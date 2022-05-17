Без макияжа и в очках на пол-лица: как Ирина Пегова выглядит в обычной жизни

43-летняя звезда театра и кино Ирина Пегова входит в число тех редких актрис, которые не стесняются своей внешности.

Ирина Пегова запросто делится с поклонниками своими снимками, на которых предстает не при параде. Показать себя без макияжа, укладки и в простом платьице для Ирины Пеговой не составляет труда.

Вероятно, за эту искренность и негламурность Ирину Пегову и любят поклонники. Ну, помимо того, что она еще и актриса прекрасная.

На этот раз Ирина Пегова запечатлелась на борту самолета. На фото, которым Ирина Пегова поделилась в соцсети, она предстала без макияжа, с большими очками на пол-лица и явно уставшей.

«Лечу в Екатеринбург бортом имени Айвазовского», — поделилась с поклонниками Ирина Пегова.

Те тут же сделали ей комплименты, заявив, что и без яркого мейка она выглядит невероятно притягательно и мило.

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