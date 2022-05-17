Стильная принцесса: Наталья Фриске показала маленькую дочку в льняном бодике с рюшами и чалме

Наталья Фриске в свое время была участницей группы «Блестящие», но совсем недолго. А вот ее сестра Жанна Фриске стала настоящей певицей и прославилась на всю страну. Но артистка умерло в 40 лет, что стало большой трагедией для семьи.

У звезды остался сын Платон, которого воспитывает папа Дмитрий Шепелев. Но в этом году в семье произошло радостное событие. Наталья стала мамой.

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Теперь она растит дочку Луну. Сестра певицы призналась еще во время беременности, что с отцом ребенка рассталась и не жалеет об этом. Заботится о наследнице ей помогают родители. Пока Фриске находится в декретном отпуске, поэтому все время проводит с крохой. Она любит с ней гулять. А вот 17 мая новоиспеченная мама не только показала, как встречает утро с малышкой, но и ее новый наряд.

Наталья облачила дочку в модный бодик кремового цвета с рюшами и чалму. Ее образ дополнили носочки с ромашками. Сестра Жанны рассказала, что у ее наследницы все хорошо. К слову, лицо девочки она пока скрывает.

Поклонники осыпали комплиментами мамину стилягу. «А Луняшка, на дедушку похожа», «Какая сладость», «Модница», «Красотка милая», «Куколка», «Какая принцесса», «Ну что за чудо у вас растет», «Ой, девочки — это класс! Модно наряжать», «Луна уже модная», «Как вы ее любите! Сразу видно», — прокомментировали пост подписчики.

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