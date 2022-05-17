Татьяна Васильева объяснила, почему она гордится своей национальностью

Как заявила народная артистка России Татьяна Васильева, именно сейчас, когда многие ее коллеги уезжают за рубеж, она чувствует себя, как никогда, подлинной гражданкой своей страны. По словам Васильевой, впервые в жизни она по-настоящему гордится собственной национальностью:
«Люди, которые покидают Россию, помогают мне стать гражданкой. Во мне никогда не было такого патриотизма, как сейчас».
Татьяна Васильева добавила, что, в отличие от некоторых других актеров, нисколько не стыдится своей принадлежности к русским и чувствует гордость за своих соотечественников.
Этот разговор, как сообщает издание «ФАН», состоялся в эфире YouTube-шоу «Антонимы». Ранее актриса критически высказалась относительно Чулпан Хаматовой, заявившей о своем переезде в Латвию.
Смотрите также
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.