«Есть квартира в Майами»: Агутину пришлось раскрыть, какой недвижимостью за границей он владеет на самом деле

Певец Леонид Агутин отреагировал на слухи о себе, скинув в телеграм публикацию от людей, которые «близки к его семье».

Он опроверг свое участие в концерте в поддержку Украины и сообщил, что вообще не делал никаких политических заявлений, лишь раз посочувствовав пострадавшим людям.

Также он заявил, что никаких квартир на Манхэттене у него нет, как и у жены Анжелики Варум. А вот в Майами есть. Он этого не скрывал никогда. В ней живет его дочь Лиза, и артист с супругой наведываются туда в холода, называя ее «зимней дачей».

«Фото квартиры впервые опубликовала „Теленеделя“ еще в 2013 году. Артисты очень гордятся своей дочерью и часто публикуют фото с ней.

Если подписаны на Агутина, то заметили, что он часто постит фотки с пляжа как раз в конце зимы. Обычно в это время артист отдыхает на «зимней даче», примерно в феврале, когда у его дочери день рождения», — написали лица знакомые с ситуацией в Telegram-канале, посвященном жизни и творчеству музыканта.

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