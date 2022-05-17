Дмитрий Певцов рассказал о своей встрече с военными

Актер пришел в госпиталь, где лечатся раненые военные.

Народный артист РФ Дмитрий Певцов встретился с бойцами Вооруженных сил России, которые принимают участие в спецоперации. Он выступил на Федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты» с речью: рассказал о своем общении с ранеными военными, проходящими лечение в госпитале.

По словам актера, он почувствовал невероятную гордость, оказавшись рядом с бойцами:

«Я им говорил всегда: «Вы – наш передний край. Вся Россия во всех храмах молится за вас и за нашу победу».

Встреча артиста с бойцами прошла в Центральном военном клиническом госпитале им. Вишневого в Одинцове, сообщает издание «ФАН».

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