Дмитрий Певцов рассказал о своей встрече с военными

Народный артист РФ Дмитрий Певцов встретился с бойцами Вооруженных сил России, которые принимают участие в спецоперации. Он выступил на Федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты» с речью: рассказал о своем общении с ранеными военными, проходящими лечение в госпитале.
По словам актера, он почувствовал невероятную гордость, оказавшись рядом с бойцами:
«Я им говорил всегда: «Вы – наш передний край. Вся Россия во всех храмах молится за вас и за нашу победу».
Встреча артиста с бойцами прошла в Центральном военном клиническом госпитале им. Вишневого в Одинцове, сообщает издание «ФАН».
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