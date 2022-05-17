«Мы с мамой деремся»: сестра покойной Жанны Фриске сделала неожиданное признание

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья в начале апреля впервые стала мамой.
36-летняя женщина наслаждается долгожданным материнством и ни на минуту не расстается с дочкой Луной.
Не меньше Натальи Фриске рождению малышки радуются бабушка с дедушкой Ольга Копылова и Владимир Фриске.
Лишенные общения со старшим внуком, сыном Жанны Платоном, они всю свою любовь отдают маленькой внучке Луне.
Наталья Фриске рассказала поклонникам, что дерется с мамой за дочку. Ольга Копылова ни за что не хочет спускать малышку с рук. Об этом Наталья Фриске поведала во время интерактива с подписчиками.
«Родители не дерутся, кто будет на ручках держать?» — поинтересовались поклонники у Натальи.
«Мы с мамой деремся. Она не дает мне ребенка, когда я у них», — ответила сестра Жанны Фриске.
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