«Мы с мамой деремся»: сестра покойной Жанны Фриске сделала неожиданное признание

Наталья Фриске не может поделить с родительницей маленькую дочку Луну.

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья в начале апреля впервые стала мамой.

36-летняя женщина наслаждается долгожданным материнством и ни на минуту не расстается с дочкой Луной.

Не меньше Натальи Фриске рождению малышки радуются бабушка с дедушкой Ольга Копылова и Владимир Фриске.

Лишенные общения со старшим внуком, сыном Жанны Платоном, они всю свою любовь отдают маленькой внучке Луне.

Наталья Фриске рассказала поклонникам, что дерется с мамой за дочку. Ольга Копылова ни за что не хочет спускать малышку с рук. Об этом Наталья Фриске поведала во время интерактива с подписчиками.

«Родители не дерутся, кто будет на ручках держать?» — поинтересовались поклонники у Натальи. «Мы с мамой деремся. Она не дает мне ребенка, когда я у них», — ответила сестра Жанны Фриске.

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