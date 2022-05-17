Прощай, Бузова: Киркоров в черном смокинге вышел в свет с известной певицей

Недавно вернувшийся из солнечной Италии Филипп Киркоров предстал на красной дорожке популярной премии «Жара Music Awards». Певец держал под ручку известную певицу — Анну Асти.

Дресс-код мероприятие — черное и белое. Поэтому артисты оделись в наряды только двух цветов. Киркоров был в шикарном черном смокинге и белой рубашке. Анна Асти же облачилась в белоснежное платье в пол.

«Я не стала надевать на себя что-то блестящее, а решила выглядеть просто и стильно. Мне кажется, у меня получилось», — призналась Асти журналистам. «Ну, а я не смог не взять сумочку», — добавил Киркоров.

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