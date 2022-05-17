Шоумен Стас Барецкий хочет вместо Урганта вести праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Знаменитый шансонье и шоумен Станислав Барецкий считает, что давно пора заменить прежнего ведущего «Алых парусов» Ивана Урганта на кого-то более «яркого, актуального и патриотичного», и без лишней скромности добавляет:

«То есть меня. «Алым парусам» уже давно не хватает алых пиджаков! Равно как и нормальных шуток. С моим приходом не будет больше этих ургантовских либеральных фразочек на грани экстремизма — только жесткий мужской юмор, которым я подготовлю ребят ко взрослой жизни! Девочкам тоже понравится: после моего выступления они поймут, что традиционные ценности, на страже которых стоит наша страна, включают в себя патриархальные устои и мужское единоначалие. Все будет по «Домострою»!»

Кроме того, Барецкий пообещал прямо на празднике вручать выпускникам повестки в военкомат:

«Потому что лучший «университет» для мужчины — это военная служба, а не эти ваши филфаки. Там все по-серьезному! Особенно сейчас. Уметь обращаться с оружием — критически важный навык в наше время! Так было и в мою молодость!» — сообщает издание «ФАН».

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