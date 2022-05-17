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Роскошная: красавица-внучка Софии Ротару предстала в бикини на веревочках на фоне моря

Тезка своей знаменитой бабушки София Евдокименко показала красивую фигуру.

Роскошная: красавица-внучка Софии Ротару предстала в бикини на веревочках на фоне моря
София Ротару. Фото: Global Look Press

Внучка известной певицы Софии Ротару, 20-летняя София Евдокименко красотой превзошла свою бабушку.

Девушка работает моделью, учится и пробует свои силы на сцене, не боясь сравнений со знаменитой бабушкой.

София Евдокименко часто делится в микроблоге своими прекрасными снимками. На этот раз внучка Софии Ротару запечатлелась на фоне моря.

Модель облачилась в бикини на шнуровке и брюки. Наряд подчеркнул красивую фигуру своей обладательницы.

Внучка Софии Ротару София Евдокименко
Внучка Софии Ротару София Евдокименко. Фото: соцсети

«Счастливое место», — подписала внучка Софии Ротару роскошный кадр.

Поклонники тут же забросали красавицу комплиментами.

«Софочка, ты прекрасна», «Какая красота», «Невероятная девушка», — высказались в Сети.

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бикинивнуки звездмодельСофия ЕвдокименкоСофия Ротару