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Юлия Барановская предстала на премии в самом модном образе сезона

Звезда пришла на «Жара Music Awards».

Юлия Барановская предстала на премии в самом модном образе сезона
Юлия Барановская. Фото: кадр из передачи «Мужское и женское»

Ведущая популярного шоу Первого канала Юлия Барановская пока находится в творческом отпуске. Проект «Мужское/Женское» временно приостановили из-за сложной ситуации в мире.

Теперь Барановская ходит на разные светские мероприятия и ведет передачу на одном из радио. Во вторник, 17 мая, Барановская появилась на красной дорожке премии «Жара Music Awards», где будут объявлять лучших артистов по итогам года.

Звезда надела широкие брюки в одну полоску, а сверху пиджак на совершенно голое тело. Эксперты Teleprogramma.pro считают, что это один из самых модных образов сезона.

Юлия Барановская премии «Жара Music Awards». Фото: Teleprogramma.pro
Юлия Барановская премии «Жара Music Awards». Фото: Teleprogramma.pro

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