Мария Погребняк на премии «Жара Music Awards»: «Я плохо себя чувствую»

Во вторник, 17 мая, в Москве проходит крупная премия в этом году — «Жара Music Awards», где будут объявлять лучших артистов по итогам года.

На красной дорожке появляются звезды российского шоу-бизнеса, среди них — лучшая подружка Ольги Бузовой Мария Погребняк.

Жена футболиста призналась, что плохо себя чувствует. Но она все равно решила прийти на мероприятие.

«Я плохо себя чувствую. Дети заболели. Но все равно пришла я сегодня к вам», — заявила Погребняк.

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