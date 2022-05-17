«Мы на моретерапию»: Павел Прилучный предстал в самолете с молодой актрисой

Павел Прилучный уже давно строит карьеру в кино. Примечательно, что он снимался в сериале «Закрытая школа», в также в картине «Мажор», которая сделала его знаменитым.

Теперь артист также играет в кино и пробует свои силы в качестве режиссера. Долгое время он женат на коллеге Агате Муцениеце, которая родила от него двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. Но в 2020 году они развелись.

Если Агата до сих пор свободна, то Павел успел закрутить роман с Мирославой Карпович. Но уже в начале этого года их отношения дали трещину, когда актер несколько раз увиделся с бывшей женой в отпуске.

А потом его стали замечать в компании других девушек. Майские праздники Прилучный провел в Москве с детьми. А вот 17 мая он отправился в отпуск. В самолете актер запечатлелся с кудрявой стройной брюнеткой.

«Кто много работал, тот заслужил отдых. Мы не надолго», — заявил он. «Мы на моретерапию», — пояснил артист.

Поклонники сразу узнали его спутницу. Она актриса и снималась вместе с Павлом в сериале «В клетке». А зовут 26-летнюю коллегу звезды Зепюр Брутян. Пока неизвестно, что связывает коллег кроме работы. Но фанаты посчитали, что она похожа на Агату. «Очередная пассия», «Ого, вот это номер», «О, уже другая!», «С Мирославой совсем все?», «Красивые и счастливые, хорошего отдыха», «Она похожа на Агату! Ох, эти кудряшки», — прокомментировали пост подписчики.

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