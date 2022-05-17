«Приписывают порядка шести лет»: Екатерина Андреева возмущена домыслами о своем возрасте

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева высказалась о том, сколько ей лет на самом деле.

Популярная телеведущая Екатерина Андреева много лет работает в прямом эфире и известна как крутой профессионал. К тому же, она невероятной красоты женщина, над которой время явно потеряло свою власть.

Екатерина Андреева выглядит молодо и свежо, и на протяжении многих лет ее внешность остается практически стабильной. А это неминуемо вызывает интерес к вопросу о возрасте теледивы.

Екатерина Андреева уверяет, что данные, которые о ней фигурируют в Интернете, не соответствуют действительности.

«Википедия» отрицает очевидное, несмотря на предоставление паспорта, свидетельства о рождении и прочих доказательств. Я уверена, что и другие интернет-издания лгут специально, потому что кому-то хочется, чтобы я выглядела, мягко говоря, устаревшей. Ну, а как еще объяснить, что человеку приписывают порядка шести лет? Многовато вообще-то», — цитирует издание «7 дней» Екатерину Андрееву.

Стоит отметить, что в «Википедии» указано, что Екатерина Андреева родилась в 1965 году. Этот же год, говоря о телеведущей, недавно называла и продюсер Яна Рудковская. Получается, «Википедия» уже исправила ошибку.

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