«Со своим самолетом, яхтой и футбольным клубом»: с каким мужчиной улетела на острова Волочкова

На этот раз балерина путешествует не за свой счет.

Прощаясь с банщиком Сережей, Анастасия Волочкова призналась своим поклонникам — ее мужчина явно не дотягивал до нее ни статусом, ни обеспеченностью.

Мальдивы, куда они отправлялись вместе, тоже оплачивала она. При этом ей приходилось покупать для него даже сигареты. В какой-то момент артистка решила — хватит!

И вот у Волочковой новый герой романа, и, как говорит звезда, он сильно отличается от предыдущего объекта. С бойфрендом знаменитость отправилась на частный остров в Турции.

Как рассказала Волочкова в своем телеграме, ее с ним познакомила подруга.

«На этот раз мужчина со своим самолетом, яхтой, футбольным клубом, и большим сердцем, и достоинством. Моим шпагатом он тоже восхищен. А я его силой. И красотой во всем!» — потрясла публику Волочкова.

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