«Максимка потерял жену»: отмазку Пугачевой про детей Миро просто высмеяла

Алла Пугачева заявила, что вернется к началу осени в Россию.

Как и говорила блогер Лена Миро, Алла Пугачева решила вернуться в Россию. Ее и мужа Максима Галкина поймали на улицах Израиля журналисты, им-то и призналась народная артистка, что не планирует жить тут вечно — дескать, дети после каникул должны в школу пойти в сентябре.

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А вот Максим Галкин промолчал, то есть его приезд под вопросом. Именно так и говорила Миро — Пугачева вернется уже этим летом, а Галкина оставит. Поэтому, якобы, молчит, не комментирует общественную ситуацию.

Увидев обнародованные кадры с Пугачевой и Галкиным, Миро тут же обозначилась в своем телеграме с язвительными рассуждениями.

«Дело, конечно, не в каникулах детей. Сколько уже этих каникул было с момента отлета из замка в деревне? Просто осень — традиционная пора свадеб. Ну, что, Максимка, потерял жену?!» — написала блогер.

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