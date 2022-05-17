Египетский стиль: Барановская в черном платье и массивных украшениях повеселилась на концерте Крида

Телеведущая показала, как отдохнула под хиты Егора Крида. Она выбрала женственный образ.

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Ей удалось построить успешную карьеру после расставания с Андреем Аршавиным. Футболист оставил ее с тремя детьми ради другой женщины.

Однако Юлия вскоре начала вести передачи и подружилась со многими звездами шоу-бизнеса. В свои 36 лет она много путешествует, посещает светские рауты и пытается строить новые отношения, но о своих романах звезда не рассказывает.

В последнее время Юлия реже появляется на публике. Пока шоу «Модный приговор» не выходит в эфир, у нее образовалось больше свободного времени, которое она посвящает детям.

Но на этот раз телеведущая поделилась кадрами, на которых предстала в черном силуэтном платье. Ее лаконичный образ дополнили золотые аксессуары: ожерелье в стиле цариц Египта и крупные серьги. Барановская покрасовалась с пучком на голове и макияжем с акцентом на глаза.

Примечательно, что на сцене выступал Егор Крид. Он исполнил свои хиты и пообщался с молодежью. Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия.

«Ну что за красотка», «Милая такая», «Очаровательная леди», «Как вы все успеваете?», «Ваша улыбка спасет мир» «Очень нравится ваш образ», «Бесподобная», «Ох, черный цвет прям таинственный и манящий», «Такая стройная», «Какие украшения! Васильев бы оценил», — прокомментировали пост подписчики.

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