Бородина сверкнула изящными ключицами в асимметричном платье из трендовой «мятой» ткани

Ксения Бородина второй раз в этом году отдыхает в Дубае, при этом майские праздники она провела тоже не дома — в Абхазии.

В конце февраля ведущая побывала в Эмиратах с дочками, а сейчас решила оторваться по полной, поэтому компанию ей составили подруги.

Естественно, светская львица прихватила с собой немало модных нарядов. В этом сезоне приветствуется одежда, пошитая из «мятой» ткани или ткани-жатки. Таким образом подиумы отреагировали на тренд на 90-е, когда этот стиль был очень популярен.

На променад по набережной Персидского залива Ксения Бородина облачилась в асимметричное платье с открытыми плечам и ключицами, изящность которых подчеркивалась за счет шитья.

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