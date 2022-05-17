«В Москве я всегда выгляжу лучше»: Собчак щегольнула в клетчатом костюме с укороченными брюками

Ксения Собчак уже много лет строит карьеру на телевидении. Она может похвастаться большим количеством наград. Если раньше блондинка вела шоу, то теперь снимает свои передачи. Она берет интервью у именитых людей.

В этом году светская львица уже несколько раз ездила в Израиль и даже общалась с Андреем Макаревичем. А недавно она вернулась в Москву. Она покрасовалась в машине без макияжа, когда ехала на работу.

А вот 17 мая Собчак приехала брать новое интервью, но имя героя оставила в секрете. Зато она похвасталась своим новым образом. В салоне красоты ей сделали макияж и укладку.

Более того, телеведущая облачилась в модный клетчатый костюм с укороченными узкими брюками. Лук дополнили шелковая майка и сапоги-казаки рыжего цвета. Ксения покрасовалась в своем наряде на камеру. Она призналась, что похорошела.

«Ну что, друзья! На съемках в Москве я всегда выгляжу лучше! Новый день, новое интервью. Как думаете, с кем сегодня?» — прокомментировали пост подписчики.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Многие отметили, что ей идет такой броский образ. «Не просто лучше, а круто», «Просто сногсшибательная», «Ксения, костюм круто», «Очень даже преобразилась», «Любуюсь вами! И помада удачно вписалась», «Клетчатый костюм просто суперский», — прокомментировали пост подписчики.

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