Популярный актер участвовал в первой в России операции по пересадке легких

А сейчас он часто снимается в кино.

На сегодняшний день Михаил Шац дает стендап-концерты по всей стране и получает удовольствие от побед любимого «Зенита», тренером которой мечтал стать.

Мы отлично помним его по игре в КВН и работе на канале ТВ-6, где Шац создавал, как сейчас говорят, комедийный контент (программы «Раз в неделю», «О.С.П.-студия», «Назло рекордам» и др.). Только вот всего этого могло не быть.

Отучившись в Первом Ленинградском медицинском институте, он шесть лет проработал анестезиологом-реаниматологом. Шац участвовал в первой в России операции по пересадке легких, когда работал в Институте пульмонологии. И даже по работе сталкивался в 90-е с вездесущими «братками».

«До сих пор помню, как дежурил в отделении реанимации, — рассказал артист. — У меня было несколько больных. И вдруг приходят ребята, ну, бандосы прямо настоящие и говорят: «Нам нужен аппарат искусственной вентиляции легких». Забрали у нас аппарат… Оказалось потом, что в этот день было знаменитое покушение на одного из бандитов».

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