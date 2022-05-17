Джулия Фокс оправдалась за свой поход в супермаркет в нижнем белье

В СМИ и социальных сетях активно обсуждают новые фотографии актрисы Джулии Фокс.

15 мая папарацци сняли 32-летнюю артистку и модель возле супермаркета в Лос-Анджелесе вместе с ее покупками. На девушке был джинсовый пиджак, а под ним красовалось обтягивающее нижнее белье. И, судя по выражению лица звезды, щеголянье в лифчике и трусиках ее нисколько не смутило.

Чего не скажешь о пользователях соцсетей, многие из которых раскритиковали эпатажную актрису.

«Джулия Фокс горяча и все такое, но этот вид не подходит для похода за продуктами», — написал один пользователь Twitter. «Ой, ну конечно, когда Джулия Фокс ходит за продуктами в нижнем белье, она — икона моды. Но когда это делаю я, меня «больше не ждут в супермаркете», — добавил другой.

Сама Джулия поспешила объяснить, почему считает свой внешний вид уместным.

«Я просто думаю, что если это социально приемлемо на пляже, то так должно быть везде, лол», — написала актриса в социальной сети на следующий день.

Согласны с Джулией, или она все-таки переборщила?

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