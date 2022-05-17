Эта популярная актриса приняла роды у женщины в поезде

Актриса даже однажды приняла роды у женщины в поезде.

Екатерину Скулкину зрители знают по амплуа крупной во всех отношениях женщины в шоу Comedy Woman и игре в КВН.

А училась артистка в Казанском медуниверситете на стоматолога (пять лет на очном отделении, после чего еще три года в интернатуре и ординатуре). За годы учебы Скулкина успела поработать операционной медсестрой и набраться такого врачебного опыта, что однажды по пути домой в Йошкар-Олу из Казани будущая звезда приняла роды у женщины в поезде.

«Надо признаться, мне очень нравилась эта работа, и я даже находила в ней некоторую романтику, — вспоминает артистка Teleprogramma.pro. — Я могла бы стать весьма и весьма успешным врачом. Например, одному своему другу я поставила пломбу, когда училась еще на третьем курсе. И эта пломба до сих пор стоит. Все остальные давно выпали, а моя стоит. Обучение я завершила, стала дипломированным врачом, но шоу-бизнес оказался заманчивее».

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