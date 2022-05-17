Выросла красавицей: Зудина подловила дочь Табакова, кокетничающую в белом платье и черном жакете из органзы

Дочери актрисы Марины Зудиной от ныне покойного актера и режиссера Олега Табакова, Марии, в апреле исполнилось шестнадцать лет.

Мария Табакова оканчивает девятый класс. И в этот вторник, 17 мая, в ее школе прозвучал последний звонок.

На праздник Мария Табакова пришла в белом платье с драпировкой, надев поверх черный жакет из органзы.

Дочь Марины Зудиной распустила свои шикарные волосы, слегка завив их кончики. В честь последнего звонка Марии Табаковой было позволено сделать легкий макияж.

Марина Зудина поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлела кокетничающую красавицу-дочку. Мария Табакова покружилась перед камерой, чтобы всем показать, как же она хороша.

«Последний звонок в 9-м классе! Первый последний звонок в хорошевской школе. Впереди ОГЭ и выпускной! Спасибо всем учителям», — написала под видео в микроблоге Марина Зудина.

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