«Жучка моя»: сестра Фриске понежилась с крохой-дочкой, облаченной в бархатный костюм

Наталья Фриске является сестрой популярной певицы Жанны Фриске, которая умерла в 40 лет. Для семьи смерть артистки стала трагедией. Также родственники переживают, что не могут видеться со своим внуком Платоном.

Мальчик живет с папой Дмитрием Шепелевым, который не позволяет бабушке и дедушке видеть ребенка. Но в этом году Наталья стала мамой. Она давно мечтала о материнстве и еще в феврале перестала скрывать беременность.

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В одной из клиник в Москве Фриске родила дочку, которую назвала Луной. Первый месяц новоиспеченная мама жила у родителей, которые с радостью нянчились с внучкой.

Теперь она часто гуляет с малышкой и уже выбрала для нее крестную маму. Примечательно, что Наталья находится в декретном отпуске. Она с радость публикует кадры с наследницей, но ее лицо пока скрывает.

На новом видео Фриске прилегла на кровать без макияжа. А прям на ней лежала дочка, облаченная в бархатный костюм цвета припыленной розы.

«Хана моим волосам. Все, мы уже научились их цеплять, когда лежим. Жучка моя маленькая. Желаем все хорошо дня, хоть сегодня и отвратительная погода. Мы хотели пойти в лес, но не пойдем. Пойдем туда, где не так холодно», — рассказала она.

Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие уверены, что девочка похожа на маму. «Ну что за чудо», «Она у вас озорная», «Просто прелесть», «Волосы — не самое страшное! Когда пойдет, держитесь, обои и шторы», «Красивые девочки», «Очень мило», — прокомментировали пост подписчики.

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