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Не узнать: вот так выглядела Наталья Рудова, когда переехала в Москву

Девушка приехала в столицу из Иваново.

Не узнать: вот так выглядела Наталья Рудова, когда переехала в Москву
Наталья Рудова. Фото: соцсети

На сегодняшний день топ-модель Наталья Рудова может похвастаться идеальной фигурой в соцсетях. Она снимается в кино и сериалах («Татьянин день», «Молодежка», «Универ»). Ее фото в Сети активно комментируют пользователи.

Но начиналось все менее гламурно. После переезда с мамой из родного Пахтакора в город невест Иваново девушка поступила в училище культуры. К сцене Рудову тянуло, но и зарабатывать тоже надо было, поэтому она переехала в Москву, сняла комнату за пять тысяч рублей в месяц и устроилась в магазин спорттоваров.

«У нас была очень дружная команда, — с теплом вспоминала потом Рудова. — Со своими ребятами ездили в Анапу в отпуск…»

Вот так выглядела актриса в том возрасте. Не узнать, в общем.

Фото: соцсети

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