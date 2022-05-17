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Киркоров оказался тем еще проказником – усадил длинноногую красотку на колени и стал с ней дружить

Известная певица показала фотографию этого пикантного момента.

Киркоров оказался тем еще проказником – усадил длинноногую красотку на колени и стал с ней дружить
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Про Филиппа Киркорова ходит много неподтвержденных слухов. Вместе с тем многие представительницы шоу-бизнеса настаивают: он еще тот дамский угодник. Чего только стоит рассказ Ольги Бузовой.

В личном блоге певица раскрыла пикантный момент, который произошел между ними. Именно он стал отправной точкой их дружбы.

Во время одного из светских мероприятий Ольге Бузовой не хватило места в зале, Филипп Киркоров не стал изображать рыцаря и уступать свое кресло, а усадил артистку себе на коленки. С тех пор они и дружат, причем довольно плотно.

Ольга Бузова и Филипп Киркоров.
Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Фото: соцсети певицы

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