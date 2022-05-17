Как Роза Сябитова выглядела 40 лет назад в костюме Снегурочки

Ведущая популярного шоу Первого канала «Давай поженимся!» Роза Сябитова в детстве была мастером спорта СССР по фигурному катанию. Однако будущая звезда по этой линии карьеру решила не продолжать: было дорого.

«Этот вид спорта даже тогда был очень дорогим, — признавала она. — Я еле уговорила отдать меня в секцию, первое время донашивала коньки за другими. Собственные получила только в начале профессиональной карьеры. Кстати, до сих пор их храню и даже иногда катаюсь», — призналась Сябитова Teleprogramma.pro.

В 1979 году Сябитова поступила в Московский институт электронного машиностроения, получив диплом инженера-программиста. Роза признавалась, что до открытия брачного агентства в 1995 году работала и уборщицей, и няней, и даже Снегурочкой в хлебосольные предновогодние дни.

А еще Роза пыталась поступить во ВГИК, но сам Сергей Бондарчук забраковал ее как артистку, сочтя «слишком практичной».

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