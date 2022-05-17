Симоньян об уходе «Макдоналдса» из России: «Жарить котлеты на Руси умели давным-давно!»

Журналистка считает, что для нашей страны ничего не изменится.

На этой неделе стало известно о том, что американская компания «Макдоналдс» навсегда покидает Россию. Представители организации начали продажу российского бизнеса.

Однако в целом для россиян ничего не изменится. Рестораны «Макдоналдс» будут работать под новым брендом. Управленческая команда в России останется. Все сотрудники сохранят рабочие места.

Маргарита Симоньян считает, что мы вообще не заметим разницу. Потому что, по ее словам, там работают наши люди: тысячи, может, больше 10 тысяч человек.

«Нам что с ними делать? Вам не нравится чего-то? Вы не хотите работать? Вы не хотите зарабатывать? Мы скучать не будем. Нам и без вас хорошо. До свидания. Справимся, разберемся. Уж как-нибудь жарить котлеты на Руси умели давным-давно, задолго до пришествия сюда ваших гениальных менеджеров», — отметила она в соцсетях.

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