Распутина вывалила в Сеть фото с перчинкой, которое муж сделал чисто для себя

Виктор Захаров был крайне удивлен, когда узнал, что его жена решила показаться публике в белье.

Виктор Захаров и Маша Распутина живут вместе 22 года. Влюбленные воспитывают дочь Машу и даже не помышляют о свадьбе, ведь запись в паспорте, судя по их отношениям, вовсе не влияет на силу чувств.

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Захаров признает: да, он до сих пор влюблен в свою 58-летнюю жену и считает ее очень привлекательной. Искушенная звезда знает, как приманить мужчину. Она внимательно следит за собой, занимается регулярно физической культурой и любит подразнить любимого.

Недавно она нарядилась в боди и попросила щелкнуть ее на камеру. Восхищенный муж с восторгом принял предложение, не подозревая, что его проказница выставит этот снимок в Сеть.

«Она выложила эти фотографии в Интернет? Это я ее фотографировал, но мне и в голову не пришло, что она разместит их в Сети. В тот день она занималась спортом на балконе: обруч крутила, какие-то упражнения делала. А после попросила меня ее сфотографировать! Ну и пусть люди смотрят: она в прекрасной форме», — заявил муж Распутиной «Собеседнику».

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