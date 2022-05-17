Распутина вывалила в Сеть фото с перчинкой, которое муж сделал чисто для себя

Виктор Захаров и Маша Распутина живут вместе 22 года. Влюбленные воспитывают дочь Машу и даже не помышляют о свадьбе, ведь запись в паспорте, судя по их отношениям, вовсе не влияет на силу чувств.
Захаров признает: да, он до сих пор влюблен в свою 58-летнюю жену и считает ее очень привлекательной. Искушенная звезда знает, как приманить мужчину. Она внимательно следит за собой, занимается регулярно физической культурой и любит подразнить любимого.
Недавно она нарядилась в боди и попросила щелкнуть ее на камеру. Восхищенный муж с восторгом принял предложение, не подозревая, что его проказница выставит этот снимок в Сеть.
«Она выложила эти фотографии в Интернет? Это я ее фотографировал, но мне и в голову не пришло, что она разместит их в Сети. В тот день она занималась спортом на балконе: обруч крутила, какие-то упражнения делала. А после попросила меня ее сфотографировать! Ну и пусть люди смотрят: она в прекрасной форме», — заявил муж Распутиной «Собеседнику».
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