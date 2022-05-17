Бородина впервые за долгое время вступилась за Бузову, которую облил грязью Тарасов

Дмитрий Тарасов на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак!» представил свою бывшую жену Ольгу Бузову в самом невыгодном свете.

Сравнивая свою нынешнюю избранницу Анастасию Костенко с бывшей, он показал певицу так, будто она оказывала на него дурное влияние. Он признал, что был не самым лучшим мужем, но виновата в этом оказалась Ольга Бузова. Дескать, только после знакомства с Настей он превратился в примерного семьянина, потому что она на него так воздействовала.

Ксения Бородина, хоть и не в лучших отношениях сейчас с Ольгой Бузовой, не смогла молчать после этого интервью и поделилась впечатлениями от услышанного со своими фолловерами.

«Цель интервью была одна — обсудить Бузову. Это абсолютно точно. Мне было бы унизительно давать интервью, понимая, что как личность я неинтересна, а в мой дом приехали только ради бывшей», — встала на сторону Бузовой Бородина.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.