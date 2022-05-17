Ольга Бузова сделала откровенное признание о материнстве и детях

Ольга Бузова еще совсем юной пришла на шоу «Дом-2». Она была скромной девушкой из Санкт-Петербурга, но смогла стать телеведущей, певицей и голосом молодежи.

Артистка не перестает работать над собой, много путешествует и готовится к завершению ремонта в своей квартире, где все обустраивает не только для себя, но и будущего мужа, детей. 36-летняя звезда мечтает о семье.

В последнее время часто ходили слухи о ее беременности. Ольга поправилась, что не смогла скрыть от общественности. Но домыслы о пополнении она опровергла и недавно стала заниматься спортом. А накануне телеведущая устроила закрытую выставку своих нарядов, позвав друзей и журналистов.

Она даже показала всем свадебное платье, в котором выходила замуж за Дмитрия Тарасова. Несмотря на тяжелый развод, сжигать наряд звезда не намерена.

Примечательно, что несколько раз Бузова затронула болезненные темы. Так, она призналась, что торт хотела бы разрезать с мужем и отдать ему первый кусочек десерта, но пока рядом с ней нет возлюбленного. А вот некоторые гости отметили, что она могла бы стать хорошей мамой. 16-летний певец Ваня Дмитриенко, обняв Олю, пожелал ей самого главного: «Ты станешь хорошей мамой!»

«Ваня говорит, что я очень заботливая, добрая, что я буду замечательной мамой. Ну я тоже так думаю, все еще впереди, — улыбнулась виновница торжества», — рассказала артистка, пишет «Комсомольская правда».

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