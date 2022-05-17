Кейт Миддлтон раскрыла свой любимый летний парфюм с особенным шармом

Кейт Миддлтон уже много лет счастлива в браке с принцем Уильямом. Она стала одним из самых любимых членов британской семьи у англичан. Многие восхищаются ее элегантностью, повторяют ее прически и образы.

Герцогиня Кембриджская всегда продумывает свои наряды и зачастую экономит, появляясь в одних и тех же платьях или костюмах на разных мероприятиях. Недавно супруги посетили страны Карибского бассейна, где отметилась в ярких образах.

Во время этой поездки стало известно, каким парфюмом в жаркое время года она пользуется. Кэтрин выбрала стойкий лимонный парфюм, который почувствовали многие собравшиеся на одном из мероприятий.

А теперь специалист по ароматам Эмма Саут в интервью для британского Hello рассказала, что по этому аромату можно сказать о самой Миддлтон. Она отметила, что аромат подходит жизнерадостным и активным людям, а именно такой и является жена принца Уильяма, которая много путешествует, любит спорт и постоянно играет с детьми.

«Выбор цитрусовых парфюмов свойственнен людям, которые являются по своей натуре созидательными и „солнечными“ — заряжают окружающих и сами не склонны унывать», — пояснила специалист по ароматам Эмма Саут.

Также эксперт привел примеры того, как должен выглядеть такой парфюм: с запахом летнего Лондона с легкими цитрусовыми нотками. Также в нем может присутствовать калабрийский бергамот и кардамон, средние ноты — мате и фиалка, азовые ноты — береза и пачули. Такими являются Vilhelm Parfumerie Black Citrus, Masaki Matsu Sunshine, Citrus Bigarade EDP и 4711 Aqua Colognia Lemon & Ginger.

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