«Не думаю, что это смешно»: Эмбер Херд ответила на вопрос о фекалиях в постели Джонни Деппа

Когда люди вспоминают о затянувшемся суде Джонни Деппа и Эмбер Херд, то все чаще говорят не о проблеме домашнего насилия, а о ярких эпизодах актерского скандала, таких как отрезанный палец или фекалии на супружеском ложе.

Только недавно российский певец Антон Лиссов и американский комик Крис Рок высказались о том случае, когда Эмбер якобы опорожнилась на постель Джонни после их очередной ссоры. Общество явно волнует: это правда или выдумка Деппа, призванная выставить бывшую жену неадекватной.

В новом судебном заседании (трансляции из зала суда ведутся в YouTube) госпожу Херд напрямую спросили, опорожнялась ли она на кровать или нет.

«Абсолютно нет. Точно нет. Во-первых, я не думаю, что это смешно. Я была отнюдь не в шаловливом настроении. Моя жизнь разваливалась, — ответила актриса. — На меня только что напали в день моего 30-летия… Это было не совсем веселое время. И я не думаю, что это смешно, и точка. Это отвратительно».

Комментируя данный эпизод, Эмбер повторила то же, что и раньше: сама она фекалий на простыне не видела, но оставила на постели двух собак, которые могли быть причастны к этому инциденту. У одной из них давно наблюдались проблемы с кишечником.

Херд также добавила, что речь идет о доме, в котором она останавливалась в периоды, когда ругалась с мужем. Тогда было очень маловероятно, что Джонни приедет в эту резиденцию и обнаружит неприятный «сюрприз» на кровати. Так что версию о том, что жена специально подложила актеру свинью, дабы обидеть и унизить, актриса считает несостоятельной.

Эмбер еще раз подчеркнула, что ни она, ни ее друзья, находившиеся с ней в доме в тот день, не пошли бы на такую грязь.

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