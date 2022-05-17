«Системный кризис кинематографа»: Безруков заявил о появившейся «массе возможностей» для студентов

По словам актера, на возникшие проблемы надо посмотреть намного шире.

Актер Сергей Безруков в «Телеграм» отреагировал на новость, что сборы и посещаемость российских кинотеатров упали за последние месяцы вдвое. По его словам, на возникшую проблему надо смотреть намного шире.

«Ведь речь идет не только об отмене показа западных картин, но и о системном кризисе российского кинематографа. Кризисе, который при правильном подходе может открыть нам массу возможностей». Сергей Безруков

По словам Сергея Безрукова, студенты творческих вузов в данной ситуации должны стать «потенциальными производителями». Начинающие режиссеры, имея компьютер и недорогую технику, уже могут снять полноценное кино. К тому же идеи студентов более понятны современному зрителю.

Также Безруков призвал вкладывать в кинопроизводство частные деньги. По его мнению, кино должно стать бизнесом и не может держаться только на госинвестициях. Еще одна из составляющих будущего успеха – продвижение. Вкладывать, по его словам, надо не столько в рекламу, сколько в изменение отношения аудитории к тому, что им предлагается.

Напомним, что в некоторых регионах владельцы кинотеатров перестали платить торговым центрам арендную плату. Причина в малом количестве зрителей на кинопоказах.

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