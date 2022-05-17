«Прям реально похудела!»: Бузова в джинсах с разрезами и сливочном бра засветила свои прелести

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении. Примечательно, что артистка смогла построить успешную карьеру как на ТВ, так и в шоу-бизнесе.

Она уже несколько месяцев готовится к большому концерту, который даст в Москве. А накануне Ольга собрала гостей на закрытой выставке своих легендарных нарядов. Она щегольнула в платье миди в желтом цвете.

Поклонники заметили, что за последние месяцы Бузова стала выглядеть более женственно. Однако ее подвергали критике за лишний вес. Примечательно, что артистка начала посещать спортзал и даже занятия по танцам на пилоне.

А на днях она уже похвасталась своими достижениями. Ольга облачилась в джинсы с разрезами и бра в сливочном цвете. Пудровый жакет и лодочки дополнили ее аутфит.

«Две тренировки — done. Сегодня мне сказали, что я прям реально похудела! Я так радуюсь! И моя девочка меня уже ждет», — поделилась звезда.

Бузову ждала подруга. Они вместе отправились отдыхать и веселиться. Телеведущая оголила свой плоский живот. Поклонники восхитились ее преображением. «Это прям красиво», «Оля, у тебя уже свой стиль», «Какая талия», «А до этого не реально похудела?», «Сама себя поймала на лжи», «Ну, джинсы сидят безупречно», «Какая хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

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