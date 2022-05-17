«Смотрите, какая красота!»: Кудрявцева в шелковой пижаме предстала в своей роскошной ванной комнате

Телеведущая показала, как проводит время после работы и похвасталась обновкой.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет ведет передачу «Секрет на миллион». Поклонники привыкли, что Лера всегда выглядит женственно.

Она может похвастаться стройной фигурой в свои 50 лет. На работе ее можно увидеть в платьях и модных костюмах, а вот в обычной жизни звезда носит шорты, юбки плиссе и другие удобные наряды.

Не так давно Лера вернулась из Турции. Она провела майские праздники с семьей на курорте. Большую часть времени телеведущая посвящала дочке Марии, которая полюбила дискотеки.

Но на днях она уже вернулась к работе. Кудрявцева демонстрировала свой лук для съемок, а вечером она впервые показала, как проводит время дома. Блондинка засняла себя в роскошных интерьерах просторной ванной комнаты.

У нее там использовано несколько видов кафеля с узорами, кремовые тона. Большая белая ванная на пьедестале и тумба с раковиной и зеркалом. Сама Лера покрасовалась в бирюзовой пижаме из шелка и тапочках с мехом.

«Ну что, пришла с работы, плюхнулась в новую пижамку. Сейчас буду умываться и спать. Смотрите, какая красота! Натуральная ткань, на брюках такая вышивка ручной работы, хенд-мейд! Красота!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, Лера, как у вас красиво», «А вам все идет», «Классная», «У вас дома очень уютно», — прокомментировали пост подписчики.

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