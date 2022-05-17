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«Мы уже живем без Украины»: Татьяна Васильева заявила о гибели соседнего государства

Как отметила актриса, соседняя страна уже фактически поделена.

«Мы уже живем без Украины»: Татьяна Васильева заявила о гибели соседнего государства
Татьяна Васильева. Фото: Global Look Press

Актриса Татьяна Васильева в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским заявила о фактической гибели Украины как государства.

«Мы уже живем без Украины. Она уже поделена между Россией, Америкой. Западная Украина отойдет Польше. Так не должно было быть, но так получилось. Во всяком случае мы не приложили к этому усилий».

Татьяна Васильева

По словам Татьяны Васильевой, у нее были друзья на Украине, но она перестала с ними общаться. «Я боюсь, чтобы им не сделать ничего плохого. Боюсь подставить. Они живут в Одессе. Они мне не звонят», — заявила Татьяна Васильева.

Напомним, что Татьяна Васильева – народная артистка России. В этом году ей исполнилось 75 лет.

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