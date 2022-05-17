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Виктория Романец грубо прокомментировала страдания Антона Гусева

Девушка хочет родить ребенка, но не знает от кого.

Виктория Романец грубо прокомментировала страдания Антона Гусева
Виктория Романец. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусев разводятся. Молодой человек изменил своей жене с коллегой, и супруга не простила.

Теперь по классике оба страдают: Виктория уехала восстанавливать нервы в Европу, Антон — в Сочи. С курортов парочка пишет друг другу гневные сообщения в соцсетях, а их поклонники с поп-корном наблюдают.

Гусев вчера заявил, что страдает из-за этой истории. Мол, нет больше счастья в жизни. Романец на это отреагировала грубо. Девушка напомнила, что хочет детей, но от достойного мужчины. И идеалом назвала своего отчима, который умер больше года назад.

«Я им восхищалась! Пока по поступкам его не переплюнул никто! И нужно напрячься сполна, чтобы влюбить меня в себя. Ибо на лохов из жалости я уже не поведусь!» — съязвила Вика в адрес Антона.

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