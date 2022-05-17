«Люди, которые покидают Россию, помогают мне стать гражданкой»: Васильева – об уехавших звездах

По словам актрисы, ей не стыдно, что она русская.

Актриса Татьяна Васильева в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским высказалась об уехавших из России звездах.

«Мне за Россию не стыдно. Наоборот впервые за всю жизнь и испытываю гордость, что здесь родилась и что я русская. Люди, которые покидают Россию, помогают мне стать гражданкой. Во мне никогда не было такого патриотизма, как сейчас. Мне раньше было иногда немного неловко, стыдно». Татьяна Васильева

Татьяна Васильева призналась, что за границей порой не говорила, что она русская. «То, что происходит — дело одной страны – Америки. Они думают, что все ей должны подчиняться. Я предана своей стране, люблю ее еще больше», — заявила Татьяна Васильева.

Напомним, что Татьяна Васильева – народная артистка России. В этом году ей исполнилось 75 лет.

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