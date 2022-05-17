Как Лянка Грыу примирилась с родным отцом, который живет в Кишиневе

Георге Грыу некогда был одним из красивейших молдавских актеров. Сегодня ему уже 60 лет.

Лянка Грыу на протяжении долгих лет не поддерживала связь с биологическим отцом. В эфире одной из телепередач Георге Грыу удивил многих поклонников, впервые за годы забвения, появившись в кадре. Телезрители едва узнали некогда красивого и привлекательного молдавского актера. Сегодня отцу Лянки Грыу уже 60 лет. А ведь в пору своей молодости Георге мог дать фору и Алену Делону.

В недавнем интервью дочь Георге Грыу призналась, что со временем ей удалось примириться с отцом. По словам Лянки, сейчас они в хороших отношениях. Правда, с родителем она видится не так часто. Георге Грыу живет в Кишиневе. Актриса дала понять, что к тридцати годам ей было важно наладить отношения с отцом, впустить его в свою жизнь.

«Да, слава богу, мы в хороших отношениях уже несколько лет. Редко видимся, потому что мне не удается часто приезжать в Кишинев. Но я стараюсь по возможности — там и дедушка, и тетя, и другие родственники. Выстроить отношения с папой было частью моей внутренней терапии, к тридцати годам я пришла к осознанию, что для меня это важно, и постаралась заполнить эту нишу», — приводит WomanHit слова Лянки Грыу.

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