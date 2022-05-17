Лев Лещенко официально стал налогоплательщиком другой страны

Во вторник, 17 мая, стало известно, что народный артист РСФСР Лев Лещенко улетел в Казахстан. Артист сообщил, что поехал на гастроли, однако местные журналисты узнали другую информацию.

«Лев Лещенко получил ИИН в алматинском центре обслуживания населения, — говорится в сообщении портала Zakon.kz.

По данным СМИ, артист уже вернулся в Россию.

ИИН — это то же самое, что в России ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. Он присваивается один раз, используется на всей территории РФ и не меняется, даже если налогоплательщик меняет место жительства, фамилию и другие паспортные данные.

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