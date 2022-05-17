«Когда-то мыла полы и подметала улицы»: Бузова вспомнила, как зарабатывала «денежку»

Ольга Бузова не скрывает, что она звезда из народа. Еще будучи студенткой юная блондинка не брезговала подрабатывать простой дворничихой. В этом экс-жена футболиста Дмитрия Тарасова не видела ничего особенного.

Поющей телеведущей приходилось вставать в шесть утра, чтобы поработать до учебы. Так что экс-ведущая проекта «Дом-2» и дворы мела, и полы скребла, чтобы заработать себе на карманные расходы. Этих историй Бузова совсем не стесняется и даже, наоборот, гордится. Бывшая возлюбленная блогера Давида Манукяна всегда считала себя трудоголиком.

«Да, когда-то я действительно мыла полы и подметала улицы. Вставала в шесть утра, чтобы успеть это сделать перед институтом и заработать маленькую, но денежку», — призналась певица в беседе с поклонниками.

Так, Ольга Бузова уверена: для того чтобы добиться успеха, нужно быть «упорным и трудолюбивым» и много «пахать». По ее признанию, она продолжает делать это по сей день.

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