Невероятная Акатава из «Сердца трех»: как выглядит и где живет «Та, которая грезит» — Пирет Мянгел

Об одной из самых таинственных актрис начала девяностых крайне мало информации.

Эстонская актриса Пирет Мянгел получила огромную известность после выхода на экраны картины в 1992 году «Сердца трех», где она сыграла красавицу Акатаву – «Ту, которая грезит». Однако после она пропала с радаров.

Известно, что спустя несколько лет после выхода на экраны «Сердца трех» Пирет Мянгел вышла замуж за итальянца и уехала жить в Милан. Позже с мужем она рассталась, но получила при разводе часть акций его строительно-архитектурной компании.

Известно, что в Италии Пирет Мянгел училась в Туринском университете. Сейчас она активно колесит по Европе, выкладывая в соцсети снимки из разных уголков Старого Света. Пирет Мянгел осталась такой же закрытой и загадочной красавицей, как и 30 лет тому назад.

Напомним, что до фильма «Сердца трех» Пирет Мянгел засветилась в эпизоде картины «Человек в бульвара Капуцинов». Она сыграла одну из девушек в труппе Дианы Литл, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.