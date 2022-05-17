«Скоро мы пополним нашу семью»: жених Бритни Спирс высказался после выкидыша певицы

28-летний жених 40-летней Бритни Спирс, фитнес-инструктор Сэм Асгари не унывает после того, как певица потеряла ребенка на раннем сроке беременности.

16 мая мужчина сделал еще одно заявление в социальной сети, в котором поблагодарил поклонников знаменитой пары.

«Мы почувствовали вашу поддержку. Мы воспринимаем вещи позитивно и движемся вперед к нашему будущему. Это тяжело, но мы не одни, — написал Сэм. — Спасибо за уважение к нашей конфиденциальности. Скоро мы пополним нашу семью».

Напомним, Бритни обручилась со своим бойфрендом в сентябре 2021 года – сразу после того, как стала свободна от юридической опеки своего отца. 11 апреля 2022-го пара объявила о том, что поп-звезда ждет ребенка, для певицы это был бы третий наследник. Но уже 14 мая Спирс и Асгари с печалью сообщили о выкидыше.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.