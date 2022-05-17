Пугачева — о том, вернется ли она на родину: «А как же!»

Примадонна уже говорила о том, что ни о какой эмиграции и речи быть не может.

Пока Максим Галкин строит карьеру за границей — планирует гастрольный тур по Израилю, — Примадонна готовится к возвращению на родину. Похоже, что задерживаться в Кесарии после летних каникул артистка не собирается. Она так и сказала в интервью, мимоходом бросив несколько фраз журналистам.

Так, Алла Пугачева встретилась с именитыми друзьями — Андреем Макаревичем и легендарным БГ — Борисом Гребенщиковым. Оказавшись за одним столиком, старые приятели поговорили по душам, воспользовавшись тем, что их не обступили поклонники, жаждущие получить автограф от любимой звезды. На родине Примадонна едва бы так свободно могла восседать с друзьями, не заботясь о том, что ее узнают. И все-таки репортеры прознали о месте нахождения Аллы Борисовны, перехватив певицу с шоуменом Максимом Галкиным в тот момент, когда они шли к авто.

Разумеется, Примадонну спросили о том, собирается ли она вернуться в Россию.

«А как же! Каникулы-то заканчиваются. Первого сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — добавила певица.

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