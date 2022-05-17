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«Вот тут сейчас еду»: Илья Соболев покинул Россию

Поклонники сделали вывод, что он уехал отдыхать на Мальдивы.

«Вот тут сейчас еду»: Илья Соболев покинул Россию
Илья Соболев. Фото: соцсети

Комик Илья Соболев в «Телеграме» сообщил, что уехал на какое-то время из России. При этом он не стал указывать страну, в которой проводит свой долгожданный отпуск.

«Вот тут сейчас еду».

Илья Соболев

Между тем в комментариях поклонники сделали вывод, что Илья Соболев находится на Мальдивах. «Эх, Мальдивы», «Хорошо отдохнуть», «Хорошо ты на концертах заработал», — отметили в комментариях пользователи.

Место, где находится Илья Соболев
Место, где находится Илья Соболев. «Телеграм» Ильи Соболева

Напомним, что Илья Соболев недавно совершал гастрольный тур сразу по нескольким городам России. Его концерты проходили при аншлагах.

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Илья СоболевМальдивыРоссия