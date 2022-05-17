«Вот тут сейчас еду»: Илья Соболев покинул Россию

Комик Илья Соболев в «Телеграме» сообщил, что уехал на какое-то время из России. При этом он не стал указывать страну, в которой проводит свой долгожданный отпуск.
«Вот тут сейчас еду».
Между тем в комментариях поклонники сделали вывод, что Илья Соболев находится на Мальдивах. «Эх, Мальдивы», «Хорошо отдохнуть», «Хорошо ты на концертах заработал», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Илья Соболев недавно совершал гастрольный тур сразу по нескольким городам России. Его концерты проходили при аншлагах.