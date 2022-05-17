Кресло-качалка, дубовый гардероб и колыбелька! Жена Халита Эргенча впустила любопытных в их спальню

Также в апартаментах, которые занимает Бергюзар Корель с мужем, стоит большая кровать напротив панорамного окна.

Похоже, пока дочка Бергюзар Корель и Халита Эргенча проживает в одной комнате со своими родителями. В отличие от других звездных мам и пап актриса из турецкого сериала «1001 ночь» не стала отделять грудного ребенка в детскую. Так, при необходимости, когда малышка Лейла капризничает по ночам, не может заснуть или хнычет, прося молока, ее мама может тут же встать к своей крохе, а не бежать в другую комнату, прислушиваясь к звукам видеоняни.

Бергюзар Корель впустила любопытных в их с Халитом Эргенчем спальню, показав уютный домашний интерьер своих апартаментов. Так, в комнате султана Сулеймана есть большая кровать напротив панорамного окна с белоснежным тюлем и занавесками. В углу комнаты стоит дубовая гардеробная с зеркалами, рядом манеж, в котором в дневные часы резвится их малютка-дочка, есть также стульчик для кормления, кресло-качалка, пеленальный столик и, конечно же, колыбельная с мягкими плетеными бортиками и подушками. На полу — ковер, чтобы Лейла могла по нему ползать.

Кстати, какое-то время Халит Эргенч провел с семьей в Лондоне. В СМИ писали, что султан Сулейман якобы перебрался в Европу. Однако жена актера Бергюзар Корель уверяла, что они просто устроили себе каникулы за границей.

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