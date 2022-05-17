«Вован, Лексус и примкнувшая Васильева определяют культурный уровень»: Садальский – об актрисе

Актер возмутился, что режиссер Римас Туминас не получит премию правительства.

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» возмутился, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства театральному режиссеру Римасу Туминасу.

«Вован, Лексус и примкнувшая Васильева определяют культурный уровень страны. Вам не смешно?» Станислав Садальский

Также Станислав Садальский привел цитату Татьяны Васильевой, не забыв, однако, напомнить, что она народная артистка.

«Награды нужно раздавать в соответствии с лояльностью к правительству», — говорила когда-то Татьяна Васильева.

больше по теме Римаса Туминаса исключили из списков премиантов госпремии на правительственном уровне Правительство РФ хотело отблагодарить литовского режиссера за его работу в Театре Вахтангова.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства Римасу Туминасу. Кроме того, кабмин России внес изменения в положение о премии правительства РФ в области культуры.

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