«Вован, Лексус и примкнувшая Васильева определяют культурный уровень»: Садальский – об актрисе

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» возмутился, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства театральному режиссеру Римасу Туминасу.
«Вован, Лексус и примкнувшая Васильева определяют культурный уровень страны. Вам не смешно?»
Также Станислав Садальский привел цитату Татьяны Васильевой, не забыв, однако, напомнить, что она народная артистка.
«Награды нужно раздавать в соответствии с лояльностью к правительству», — говорила когда-то Татьяна Васильева.
Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства Римасу Туминасу. Кроме того, кабмин России внес изменения в положение о премии правительства РФ в области культуры.
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